Albanese verdachten van ‘bloedwraak’ die Duitsland schokte aangehouden in Nederland

De moord vond plaats op 9 januari 2017 in het dorpje Visselhövede in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Een 46-jarige man van Albanese oorsprong liep maandagochtend rond elf uur bij de basisschool toen hij van dichtbij vanaf een motor werd beschoten. De bijrijder loste twaalf kogels met een halfautomatisch pistool. Twee kogels door het hoofd werden het slachtoffer uiteindelijk fataal. De moord haalde in Duitsland alle kranten.

Het slachtoffer kreeg in Duitsland ten tijde van de moord ‘subsidiaire bescherming’, omdat hij in zijn thuisland gevaar liep, meldden Duitse media destijds. In Albanië was de man in het verleden de schutter bij een eerder dodelijk incident. Dat zou uit noodweer gebeurd zijn, maar de familie van het slachtoffer van die eerdere schietpartij zworen bloedwraak.

Eén lid van die familie, een destijds 23-jarige man, bestuurde de motorfiets en werd na de moord aangehouden. Hij is inmiddels veroordeeld tot levenslang. Hij beschuldigde toen een familielid van het lossen van de schoten, maar die werd daar toen niet voor veroordeeld. De politie denkt hem nu wel te pakken te hebben.

De aanhoudingen vonden plaats in Amsterdam en Rotterdam, maakte het parket in het Duitse Verden vandaag bekend. Een woordvoerder van de landelijke eenheid van de Nederlandse politie bevestigt in elk geval dat een arrestatieteam in Amsterdam vandaag een man uit Albanië heeft aangehouden. Verder kunnen nog geen details over de aanhouding worden gedeeld.

Pistool

Eerder deze week, op maandag, werd langs snelweg A7 in het noorden van Duitsland, bij Bad Fallingbostel, het vermoedelijke moordwapen gevonden. Dat werd met een metaaldetector in de grond aangetroffen. De vondst werd gedaan op de plek waar na de moord de motorfiets gedumpt werd, en waar afgelopen zomer ook al handschoenen, reflecterende vesten, een jas en een helm werden gevonden, waarvan het vermoeden bestond dat die van de daders waren.

Volledig scherm De zoektocht naar het wapen van de moord, afgelopen maandag. © Politie Duitsland

