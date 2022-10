Alberto Stegeman krijgt hogere boete van gerechtshof: 5000 euro voor plaatsen nep-bom

Programmamaker Alberto Stegeman moet een boete van 5000 euro betalen, omdat hij in 2018 een nepbom plaatste op een militair terrein in ‘t Harde. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem woensdag besloten. De boete is hoger dan die van 2000 euro die de rechtbank eerder oplegde voor hetzelfde feit.

Stegeman ging in beroep tegen de veroordeling door de rechtbank, omdat hij vindt dat het plaatsen van een nepbom valt onder journalistieke onderzoeksmethoden. Maar dat is het hof niet met hem eens. Dat vindt dat Stegeman duidelijk de grens van het toelaatbare is gepasseerd en bovendien nog schade heeft veroorzaakt, omdat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest komen om de nepbom te onderzoeken. Ook de angst die hij heeft veroorzaakt telt het hof mee.

Volledig scherm Stegeman plaatste de nepbom in vermomming. © Twitter Alberto Stegeman

Verkleed

Stegeman liep in 2018 verkleed het kazerneterrein op voor zijn programma Undercover in Nederland. Hij liet daar een koffer achter met daarin stukken draad, hompen klei, een mobiele telefoon en schroeven. De bom zag er zo echt uit, volgens het hof, dat de beveiliging van de kazerne in verwarring werd gebracht.

Stegeman heeft gezegd dat het niet zijn bedoeling was om mensen te bedreigen, maar volgens het hof wilde hij mensen wel doen geloven dat het om een echte bom ging. Dat Stegeman zo wilde aantonen dat de beveiliging van militaire terreinen niet deugt, had hij op een andere manier moeten doen, aldus het hof. Het middel was veel te zwaar gezien de gevolgen.

Stegeman moet 4750 euro betalen omdat er wat kosten van de opgelegde boete worden afgetrokken. De programmamaker denkt niet dat hij naar de Hoge Raad stapt, maar weet dat nog niet zeker, zei hij vanmiddag.