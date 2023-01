Alcoholslot weer op tafel door groeiend aantal verkeersslachtoffers: 'Het huidige beleid van het kabinet faalt’

Rob kreeg ernstig ongeluk en verloor zijn vrouw: geluksarm­band bracht nieuwe liefde in zijn leven

Rob de Lange had het geluk de afgelopen jaren niet bepaald aan zijn zijde. De 57-jarige Hagenaar raakte betrokken bij een ernstig ongeluk, onderging een zware revalidatie en toen kreeg hij ook nog het overlijden van zijn vrouw Diana te verwerken. In de zoektocht naar wat geluk besloot hij een armbandje te kopen. Toen hij de winkel binnenstapte, kreeg zijn leven voor de derde keer in drie jaar een nieuwe wending.

1 januari