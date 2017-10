Alle handtekeningen binnen voor Sleepwet-referendum

Alle handtekeningen voor een raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn afgeleverd bij de Kiesraad. De laatste stapel - zo'n 15.000 - kwam vandaag binnen. Dat heeft Tijn de Vos, een van de initiatiefnemers, laten weten. Het is nu aan de Kiesraad om te kijken of er ten minste 300.000 geldige steunbetuigingen zijn, de drempel voor een raadgevend referendum. De Kiesraad verwacht op 1 november uitsluitsel te kunnen geven.