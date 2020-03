Alle ogen op MH17-proces: ‘lompe’ Nederlandse uithaal veelbesproken

arrestatie Metro Brussel ontruimd nadat passagier aan hand likt en spuug afveegt aan paal

17:29 Een dronken man is maandag in Brussel aangehouden nadat hij in een volle metro aan zijn hand had gelikt en het spuug afveegde aan een steunpaal. De metro is na het incident buiten werking gesteld en grondig schoongemaakt, bevestigt een woordvoerder van vervoerder MIVB. ,,Hij had ze niet allemaal op een rijtje.”