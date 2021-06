Alleen die 1,5 meter afstand houden nog, ‘Rutte, geloof je het zelf?’

Er klonk in die huiskamers waar gisteren nog naar Mark Rutte en zijn persconferentie werd gekeken, wel wat hoongelach toen de premier het over voetbal kijken had. Dat mag dus binnen, met z'n allen, mits dat kan op 1,5 meter van elkaar. Rutte was nog niet uitgepraat of de eerste tweets gingen de wereld in met strekkingen als: ‘Binnen voetbal kijken op 1,5 meter, Rutte, geloof je het zelf'. Of: ‘Van welke planeet komt Mark Rutte?’