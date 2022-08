Alleen een politiek wonder kan de boel bij elkaar houden

Bezorgde Nederlan­ders zijn massaal aan het bezuinigen

Nederlanders zijn zo bezorgd over de gestegen prijzen dat ze massaal energie en water besparen en goedkoper boodschappen doen. Twee derde van de huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening, driekwart is bezorgd over de dure boodschappen. Dat blijkt uit onderzoek van deze site door Panel Inzicht.

11:41