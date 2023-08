‘Allerliefste moeder’ Silvana (41) vroeg om meer tijd met haar dochter, maar het lot bepaalde anders

32-jarige man begaat terroris­tisch misdrijf: ‘Ik ga een aanslag plegen op het konings­huis’

Ook al is het een schreeuw om hulp, dan nog is het dreigen met een aanslag op het koningshuis strafbaar. De rechtbank in Almelo noemt het zelfs een terroristisch misdrijf. De 32-jarige Enschedeër G. is ervoor veroordeeld.