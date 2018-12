Almelose agenten vrijuit in wietproces

Meisje (16) overleden bij schietpar­tij Designcol­le­ge in Rotterdam-West: verdachte (31) aangehou­den

14:40 In het Designcollege aan de Essenburgstraat in Rotterdam-West heeft een schietpartij plaatsgevonden waarbij een 16-jarig meisje is overleden. De politie heeft een 31-jarige Rotterdammer aangehouden aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord. De familie van het meisje is geïnformeerd en wordt net als getuigen opgevangen.