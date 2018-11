Als deze aardbevingen elders in het land waren voorgekomen, was dit anders gelopen

FI­OD-directeur: banken moeten meer doen tegen witwassen

5:41 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende taak. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. ,,Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit’’, waarschuwt hij vrijdag in het FD.