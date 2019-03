‘Als ik geen zin heb om te vrijen, dan maak ik gewoon zin’

,,Ik ken er genoeg: vrouwen die zichzelf laten verslonzen als ze eenmaal getrouwd zijn. Die in een huispak en met dikke sokken op de bank zitten, ‘want ze hebben toch al een man’. Dat zul je mij niet zien doen. Ik hou ervan me leuk te kleden, mooi ondergoed te dragen en een beetje mijn best te doen. Ook na 38 jaar is het belangrijk om het elkaar naar de zin te maken.



Nu hebben Freek en ik het geluk dat we er nooit veel moeite voor hoeven doen om het leuk te hebben in bed. Als we lekker tegen elkaar aan liggen en beginnen te zoenen, is het al raak. Een enkele keer staat mijn hoofd er niet naar, maar als Freek wil vrijen, zal ik nooit ‘nee’ zeggen. Dan maak ik gewoon zin, en wordt het toch fijn. Of het duurt maar tien minuten - waarom zou ik daar moeilijk over doen? Ik denk: als je geen seks meer wilt met je man, is het geen echte liefde.