‘Als ik zeg dat mijn moeder gewoon Truus heet, halen ze opgelucht adem’

Hele Nijmeegse vrienden­groep met corona besmet op bierfesti­val buiten: ‘Onderling let je niet zo op’

24 september NIJMEGEN Ze is er enorm van geschrokken. Het was een gezellig avondje met vrienden naar een bierfestival in Nijmegen. In de buitenlucht, op een heerlijke nazomer-zaterdagavond. En nu blijken elf van de twaalf vrienden besmet te zijn. Allemaal jonge mensen van eind twintig, begin dertig. Zij zelf óók. Dus zó snel kan het corona-virus om zich heen grijpen. Ook buiten.