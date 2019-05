Als Mark (27) had gedaan wat hij van plan was, had zijn buurman waarschijnlijk niet meer geleefd

Van Daal blijft verrassend rustig in de penibele situatie. ,,Zo ben ik nou eenmaal’’, weet de Landhorster. ,,Na een minuut of negen arriveerden de mensen met de AED tegelijk met de politie. Even later is de ambulance er en landt een traumaheli in de akker achter ons huis.’’



Van Daal kan de buurman aan de hulpverleners overlaten. Dan blijkt dat de buurman die eigenlijk alleen even thuis was om de tuin te verzorgen alles op slot heeft gelaten. Van Daal: ,,Ik heb toen de tuinpoort ingetrapt om het traumateam met de brancard in de tuin te laten. De buren zijn vaak op de camping in Sint Anthonis. De buurvrouw was daar ook toen het gebeurde.’’