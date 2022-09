Als Mark Rutte opstapt, zal de VVD als een kaartenhuis in elkaar storten

informatie achtergehouden Nabestaan­den mortierdra­ma Mali willen vervolging Defensie: ‘Doofpot tot op het hoogste niveau’

Het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie wisten dat achterstallig onderhoud de oorzaak was van het fatale mortierongeluk in Mali in 2016, maar brachten dat niet naar buiten.

31 augustus