Als nazi verklede jongeren gooiden rookbom in kroeg op Urk

Urk in shock door na­zi-verkleed­par­tij dorpsgeno­ten: ‘Absoluut strafbaar’

8:54 De nazi-verkleedpartij van een groep jongemannen op Urk zorgt voor veel verontwaardigde reacties. Justitie en politie zijn een onderzoek gestart. De burgemeester van Urk is woedend over het ‘coronaprotest’, het Cidi overweegt om aangifte te doen en bij de stichting ‘Urk in de oorlogstijd’ is de verbazing groot. ,,Dat jongeren met de oorlog lachen, vind ik echt te bizar voor woorden.”