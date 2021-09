Als onze bestuurders al in iets uitblinken dan is het verdeeldheid zaaien in de maatschappij

Dit weekend wolkenvel­den en kans op buien: ook volgende week wisselval­lig, maar wél warm

11 september Dit weekend voelt het een stuk minder warm aan dan eerder deze week, toen we konden genieten van echte nazomerdagen. Zaterdag en zondag is er wederom kans op buien. Daarentegen is de kans op onweer wel beduidend kleiner dan afgelopen dagen, aldus Wouter van Bernebeek van Weerplaza.