Als peuter Mia vraagt: ‘Papa bellen?’, zwijgt oma Jetty: zoon Eduard (27) werd op gitzwarte Moederdag zomaar doodgestoken

Luchtbuks­be­schie­ting van de Apa­che-he­li raakt piloten diep: 'Hoe haalt iemand het in z'n hoofd’

Dat laagvliegen met gevechtshelikopters boven de Veluwe emoties kan oproepen, wisten ze bij Defensie. Maar iemand die zijn luchtbuks richt op een overvliegende Apache? Dat is nog nooit vertoond. Voor het eerst na de actie van Uddelenaar Gijsbert van Voorst reageert het Defensie Helikopter Commando in Gilze-Rijen. ,,Er was boosheid, ongeloof.”