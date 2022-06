Als we allemaal zo denken als de buurman en zijn moeder dan zijn we opgegeven

Harry ging naar Oekraïne om te vechten en krijgt nu een taakstraf: ‘Vind het allemaal wat aangedikt’

Het avontuur van Harry Vermeer, die richting Oekraïne vertrok om in het vreemdelingenlegioen te vechten tegen de Russen, is vrijdagmiddag geëindigd in de Nederlandse rechtbank. De inwoner van Bunschoten-Spakenburg mishandelde voor zijn vertrek met grof geweld een taxichauffeur, die vreesde voor zijn leven. ,,Dat vind ik wat overdreven”, zegt de schuldige daarover. ,,Maar spijt heb ik wel.”

