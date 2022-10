Als we op deze wijze blijven aanmodderen, zullen er grote ongelukken gebeuren in Ter Apel

Gevallen oorlogs­held Marco Kroon meldt zich bij gevangenis voor zijn 40 dagen in de cel

De in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon zei dat hij zijn straf zou uitzitten. En dus stond hij vandaag bij de militaire gevangenis in Stroe om zich te melden. De geridderde commando werd veroordeeld tot een taakstraf na het geven van een kopstoot aan een agent. Maar hij oordeelde zelf dat die straf niet passend is.

30 september