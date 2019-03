Altijd celstraf voor slaan hulpverlener

Dat kondigt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vandaag aan. Hij komt met een wet waardoor geweld tegen ‘functionarissen met een publieke taak’ met celstraf wordt bestraft, óók als geen letsel is toegebracht. Volgens Dekker moet het een ‘afschrikkende werking’ hebben. ,,We vragen mensen voor ons in de frontlinie te staan, dan moeten we ook alles doen om hen te beschermen.’’



De maatregel is opmerkelijk, omdat het de vrijheid van rechters inperkt om maatwerk te leveren in strafzaken. In het verleden werd er al een soortgelijk taakstrafverbod ingesteld in ernstige gewelds- en zedenzaken. Hierop anticipeerden rechters, bleek in 2017, door dan maar één dag cel op te leggen. Ook is het in theorie nog mogelijk alleen een hoge boete op te leggen, maar dat doen rechters zelden, wijst de praktijk uit. Als ze alsnog een taakstraf willen opleggen, móet dat gekoppeld zijn aan celstraf.