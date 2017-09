Alyssa uit Nijmegen, de nieuwe Naomi Campbell?

Pas 11 jaar was Alyssa Traoré uit Nijmegen, toen ze met haar moeder door Amsterdam liep en aangesproken werd door een scout van een modellenbureau. Nu is ze 19 en maakt ze grote stappen in de internationale modellenwereld.

Ze stond al in gerenommeerde modebladen als Marie Claire en Grazia, had fotoshoots op exotische plekken als de Bahama's en liep tijdens de afgelopen New York Fashion week een grote show voor modemerk Calvin Klein. Het prestigieuze modeblad Vogue betitelde haar na die show in New York met de nieuwste collectie van het merk zelfs als de 'nieuwe muze van Raf Simons', Calvin Klein's creatief directeur.

Alyssa denkt nog vaak terug aan het moment waarop ze tijdens een uitje met haar moeder in Amsterdam werd aangesproken door een scout. ,,Of ik me in wilde schrijven bij dat modellenbureau? Dat wilde ik wel. Ik was voor mijn leeftijd al vrij lang en slank en altijd geïnteresseerd in mode. 'Laat ik het gewoon proberen', dacht ik''. Op de middelbare school wist ze steeds zekerder dat ze model wilde worden. ,,Ik keek programma's als America's Next Topmodel, oefende met op hakken lopen, deed veel aan sport en volgde bekende modellen.’’

Uiteindelijk bleek het lastig om in Nederland een modellenbureau te vinden dat bij haar paste. ,,Ik was eerst te jong en had niet de juiste lengte''. Maar op haar zestiende zestiende hapte het internationale modellenbureau IMG Models wel toe, en sindsdien neemt haar carrière een grote vlucht.

De afgelopen jaren schitterende Traoré al regelmatig op de catwalk. Zo kwam ze in Milaan, Parijs en Londen. Vorig jaar liep ze nog mee in de modeshow van de inmiddels overleden modeontwerpster Sonia Rykiel en deed ze shoots voor het bekende modemerk Kenzo. ,,In de zesde klas vloog ik al naar Londen en Parijs voor modeopdrachten. Nu ben ik ongeveer de helft van het jaar in het buitenland. Eerst twijfelde ik nog om te gaan studeren. Ik had me zelfs ingeschreven voor de studie Liberal Arts and Sciences in Den Haag en was aangenomen. Toch besloot ik nu mijn kans te pakken om een carrière als model op te bouwen.’’

Dromen

Ze vliegt nu de wereld over om haar dromen werkelijkheid te laten worden. Pas net terug uit New York verblijft Traoré nu in Londen, om daarna naar modewalhalla Milaan en vervolgens Parijs te vliegen. ,,Ik ga er lopen voor grote designers en casting directors en hoop shows te boeken voor merken als Gucci, Louis Vuitton en Versace. In New York was het geweldig vorige week. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet uit de modewereld en werd voor een belangrijke show geboekt van Calvin Klein. Dat was de grootste show die ik tot nu toe liep. Het was extra bijzonder, omdat het mijn verjaardag was.’’

Met slank blijven heeft de Nijmeegse geen moeite. Al is het modellenwerk wel 'topsport'. ,,Als model ben je veel bezig met je uiterlijk en gewicht. Het helpt dat ik veganistisch eet. Ongezond eten kan ik makkelijk laten staan.’’ Wat haar onderscheidt van andere modellen is volgens Traoré vooral haar huidskleur. ,,Ik ben half-Ivoriaans en dat zie je niet vaak in de mode. Ik zou graag zien dat dat verandert en dat er meer modellen van verschillende etniciteiten geboekt worden.’’

Unicef

Traoré hoopt als model ook iets te kunnen betekenen voor de wereld. ,,Mijn grote voorbeeld is Karlie Kloss. Behalve een waanzinnig model zet zij via haar eigen platform veel projecten op om mensen te helpen. Ook ik zou dat graag willen, bijvoorbeeld voor een organisatie als Unicef.’’

En mocht het toch niet lukken in de modewereld? Dan gaat ze gewoon weer studeren. ,,Ik zou wel iets willen doen in de diplomatie.’’