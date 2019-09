Ambtenaren krijgen cursus van tarotlezeres: ‘Pure geldverspilling’

Het ministerie hield deze week cursussen om te zorgen voor een ‘werkomgeving waarin eenieder zich durft uit te spreken’. Maar de invulling van de Week van het Onbesproken Gedrag doet bij menig justitieambtenaar de wenkbrauwen fronsen. Te vaag, te zweverig en zonde van het belastinggeld, luidt de – anonieme – kritiek.

Vooral het aantreden van NLP-coach Imke Gaiser Verhaeren, die een cursus gaf met de titel ‘hoe maak ik van mijn engeltjes bengeltjes’, is met scepsis ontvangen. Gaiser Verhaeren leert ambtenaren in deze workshop ‘hoe je jouw Bengel kunt gebruiken om met respect en een knipoog gedrag bespreekbaar te maken’.

Quote Helaas zijn er nog mensen die geloven dat bij het duiden van tarotkaar­ten duistere krachten gebruikt worden Imke Gaiser Verhaeren, NLP-coach

Volgens Gaiser Verhaeren is er ‘niets zweverigs’ aan haar workshop. ,,Met NLP leer je mensen zich bewustmaken dat ze hun gedrag kunnen aanpassen. Tja, en die titel Engeltjes en bengeltjes. Sommigen vinden dat leuk en anderen niet.”

De NLP-coach uit Voorburg werd in 2018 door Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingehuurd als tarotlezeres, maar dat leidde tot zo’n kritiek dat het ministerie de tarotsessies afblies. Gaiser Verhaeren reageerde teleurgesteld op haar website: ,,Helaas zijn er nog steeds mensen die geloven dat bij het duiden van tarotkaarten duistere krachten gebruikt worden.”

Cirkel van Openheid

Ook workshops zoals ‘Kletspot’ – op een ludieke manier in gesprek gaan over onderwerpen die vaak onbesproken blijven – en ‘De Cirkel van Openheid’ worden door ambtenaren als ‘te vaag’ ervaren. ,,Wat al die cursussen ongeloofwaardig maakt, is dat niemand is ingegaan op de eventuele politieke bemoeienis in de zaak-Wilders, het aftreden van staatssecretaris Harbers of de aangifte tegen het lek in de WODC-zaak, om maar een paar affaires te noemen”, zegt een ambtenaar.

,,Ik val van mijn stoel”, reageert SP-Kamerlid Michiel van Nispen. ,,Ik wil niet één week van onbesproken gedrag, maar 52 van zulke weken op het ministerie dat waakt over onze rechtsstaat. De politieke top van de VVD heeft jarenlang gezorgd voor een foute cultuur. Die los je niet op met zweverige dure cursussen voor medewerkers. De huidige bewindspersonen zullen in álles het goede voorbeeld moeten geven door open, eerlijk en integer te zijn.”

J&V-woordvoerster Anna Sophia Posthumus wil de keuze voor de cursussen niet toelichten. ,,We hebben een breed aanbod van workshops geboden. Als mensen zich daar niet prettig bij voelen, zijn ze vrij om dat binnen de organisatie kenbaar te maken. Daar staat de organisatie open voor.”

Koerskaarten

Het is niet voor het eerst dat er gemor is over de manier waarop Justitie en Veiligheid een cultuurverandering probeert te bereiken. Ambtenaren vielen eerder over de managementsessies en koerskaarten (onderdeel van een managementgame) om tot een transparante organisatie te komen. ,,Tekenend was dat niemand zijn naam op die koerskaart durfde te schrijven’', aldus een deelnemer eind vorig jaar.