Ambulancebroeder 'spreekt' dankzij nieuwe app straks vloeiend Arabisch

Om spraakverwarring met allochtone patiënten te voorkomen zijn de ambulances in zeven regio’s in het land uitgerust met een tolkenapp. Hulpverleners hopen hiermee kostbare minuten terug te winnen.

In plaats van communiceren met handen en voeten, wat nu vaak het geval is, grijpt het ambulancepersoneel straks naar zijn mobiel waarop de tolkenapp is geïnstalleerd. Dit hulpmiddel ‘spreekt’ acht vreemde talen als Pools, Arabisch en Tigrinya (taal Eritreeërs) en stelt algemene vragen als ‘gebruikt u medicijnen’, ‘bent u ergens allergisch voor’ of ‘heeft u alcohol of drugs gebruikt’.

,,Ambulancemedewerkers hebben veel vaker dan vroeger te maken met niet-Nederlandssprekende patiënten. Als je niet begrijpt wat er aan de hand is of waar iemand pijn heeft, is de kans op een beoordelingsfout groter. Dat kan gevaarlijk zijn,” licht projectleider Leo Roos de noodzaak toe.

Nierstenen

Soms stuitten zijn collega’s in de regio Zuid-Holland-Zuid op de gekste spraakverwarringen, vertelt hij. Zo stopte er op 4 mei een Poolse vrachtwagenchauffeur langs de provinciale weg in Leerdam. Hij voelde zich niet goed. In plaats van 112 belde de man zijn baas, die snel op Google zocht naar een dokter. Hij beval zijn zieke werknemer om naar het Dokter Reilinghplein te rijden, niet wetend dat hier géén huisarts is gevestigd. Sterker nog, hier staat het gemeentehuis waar het een drukte van belang was vanwege dodenherdenking.

De politie, die ook niet direct kon plaatsen waarom een vrachtwagen bij de plechtigheid stopte, stond op scherp en belde 112. Uiteindelijk waren het de ambulancebroeders die uitvogelden wat er met de chauffeur aan de hand was. Roos: ,,Zij hadden de tolkenapp bij zich en waren er vrij snel achter dat deze man hoogstwaarschijnlijk aan nierstenen leed. Zonder de app hadden de medewerkers moeten communiceren met handen en voeten óf hadden zij een tolkentelefoon moeten bellen, maar beiden kosten vaak minuten extra.”

Digitaal hulpmiddel

Voor de patiënten die niet kunnen lezen is de tolkenapp ook uitgerust met pictogrammen. Ook kan er nog steeds worden doorgeschakeld naar een echte tolk.