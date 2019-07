Amerikaan James B. (49) verdacht van ontucht met 12-jarige Hania

Tijdens het onderzoek werd B. officieel al verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Hier komt nu de aanklacht van ontucht bij. Dit betekent dat het OM hem verdenkt van het plegen van seksuele handelingen met het minderjarige meisje.

Het Rotterdamse meisje vertrok donderdagmiddag met een smoes van school. Later bleek dat de chathistorie op haar tablet was gewist. De politie maakte zich ‘grote zorgen’ over het jonge meisje en verstuurde midden in de nacht een Amber Alert. Onder meer digitale sporen leidden naar de Amerikaan James B., die volgens zijn Facebookaccount in Louisiana zou wonen.

Recent op Schiphol

In het onderzoek werkte de politie samen met het Openbaar Ministerie, de Marechaussee en de Amerikaanse autoriteiten samen. De politie verspreidde in de loop van de dag twee foto’s: Een van B. in Amerika die ook op zijn Facebook-account stond en een recente foto van tijdens zijn aankomst op Schiphol. Al het onderzoek leidde de politie naar het Hilton Hotel in Rotterdam. Uit nader onderzoek kwam de verdenking van ontucht met het meisje naar voren.

B. heeft een dochter in Nederland. Via haar zou hij de vermiste Hania hebben leren kennen in de online spelwereld Star Stable. Het OM stelt dat het onderzoek, zowel in Nederland als in Amerika, naar hoe de verdachte met het Rotterdamse meisje in contact is gekomen en wat dit contact inhield nog loopt.

Star Stable is een droomwereld geschapen voor paardenmeisjes. Die kunnen op hun virtuele paard galopperen over de heuvels en door de grasvelden vol wuivende bloemen, waarbij ze opdrachten vervullen, avonturen beleven en nieuwe vrienden maken.

Het Zweedse bedrijf achter het spel kon dit weekeinde niet bevestigen dat er contact is geweest met de Nederlandse politie, maar is al wel een intern onderzoek gestart na aanleiding van de mediaberichten. Star Stable stelt dat veiligheid altijd ‘topprioriteit’ is. Het chatten is zonder foto’s of video’s en alleen met tekst, zo vertelt een woordvoerder.