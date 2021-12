Amsterdam krijgt een stukje Sint Nicolaas: ‘Deze botten hebben al een hele reis gemaakt’

Hoe komt uw abdij aan een rib van Sint Nicolaas?

,,Dat is een heel lang verhaal, want deze botten hebben al een hele reis gemaakt. In het kort is het zo dat een vertegenwoordiger van de graven van Holland in 1087 naar Bari, in Zuid-Italië afreisde. Die heeft daar de Sint-Nicolaasbasiliek bezocht en een stuk rib meegekregen. De bisschop van Utrecht heeft vervolgens in de Abdij van Egmond een altaar gewijd waar dit in bewaard werd. Tijdens de Reformatie heeft Godfried van Mierlo de relieken meegenomen uit vrees dat de abdij verwoest zou worden. De rib is toen bewaard in de oorspronkelijke kist in een schuilkerk in Haarlem. Rond 1950 heeft de abdij hem weer teruggekregen.”