Amsterdam pakt overlast toerisme aan

De onderhandelende partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben een 'ambitieus programma' opgesteld, in de woorden van GroenLinks-fractieleider Rutger Groot Wassink. Zo gaat de toeristenbelasting omhoog, tot naar schatting 105 miljoen euro in 2022. In wijken waar de balans tussen wonen en toerisme is verstoord, kan de vakantieverhuur via platforms als Airbnb worden gestopt, waar het elders in de stad nog op maximaal dertig dagen wordt gesteld. Op- en uitstapplaatsen van rondvaartboten en touringcars worden naar buiten het centrum verplaatst en 'pretvervoer' als fietstaxi's, paardenkoetsen en bierfietsen gaan verder aan banden.



Daarnaast zal er beter worden schoongemaakt en strenger worden opgetreden tegen troep- en herriemakers, ook op het water. Het aantal toeristenwinkels moet omlaag: ,,We willen geen eenheidsworst die je met Nutella besmeert'', zei D66-fractieleider Reinier van Dantzig.