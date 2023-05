Amsterdamse basisschool dicht om dreiging op Snapchat

Basisschool De Notenkraker in Amsterdam-Zuid blijft donderdag dicht omdat er een bedreiging is binnengekomen via Snapchat. De school heeft ouders 's ochtends op de hoogte gesteld van de dreiging.

De directeur laat middels een interne memo aan ouders weten dat er een snapchatbericht is ontvangen waarin een dreiging is geuit. De bedreiging is woensdagavond verstuurd.

,,We hebben nog geen geruststelling ontvangen van de politie hoe dit te duiden", laat de directeur van de school weten. Ook weet de school nog niet of het kopieergedrag is of ‘een werkelijke dreiging’. De directeur, Antoinette van Zalinge, kiest ‘voor de veiligheid van kinderen en medewerkers’ en gaat vandaag verder uitzoeken waar de dreiging vandaan komt.

De politie kan vooralsnog niet meer duidelijkheid geven over de zaak. De Notenkraker zit in een verzamelpand waar ook een andere school zit, De Nautilus. Die is niet gesloten, meldt die school.

Middelbare school bedreigd

Gisteravond werd nog een minderjarige Amsterdammer opgepakt die de middelbare school Spinoza20first had bedreigd. Op Snapchat ging namelijk een bericht rond waarin werd gedreigd met een schietpartij. ‘Morgen schietpartij op spinoza??’, viel er te lezen. Met daarna: ‘Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00'.

Aangezien de minderjarige vastzit is de school in Amsterdam-Oost donderdag weer open. De politie deed meteen onderzoek naar de melding van bedreiging bij Spinoza20first. Het enige wat zij erover wil zeggen is dat de minderjarige vastzit en het onderzoek in volle gang is.

Sinds dit jaar worden vaker scholen bedreigd. Zo werd in februari een leerling van een school in Rijswijk opgepakt. Ook een middelbare school in Zaandam, en basisscholen in Huizen en Amsterdam zijn dichtgeweest na verontrustende berichten.