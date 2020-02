Amsterdamse coronapatiënt was afgelopen week nog luizenmoeder

De vrouw heeft deze week zowel een kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost en een basisschool in de wijk IJburg bezocht, blijkt uit contactonderzoek naar haar handel en wandel. Aan de ouders van leerlingen op basisschool Laterna Magica in IJburg heeft de GGD een brief gestuurd waarin staat dat de vrouw afgelopen woensdag luizenmoeder is geweest.

De ouders is gevraagd om de gezondheid van hun kinderen in de gaten te houden door dagelijks de temperatuur te meten en koorts of luchtwegproblemen te melden aan de GGD. Het kinderdagverblijf heeft per direct de deuren gesloten.

Milde klachten

Inmiddels zijn ook de kinderen en de partner van de vrouw getest op het coronavirus. De uitslag daarvan maakt het RIVM vanmorgen bekend. Duidelijk is dat twee van de drie kinderen milde klachten laten zien. Ook de vrouw heeft milde klachten. Ze zit in Diemen omdat haar huis in Amsterdam wordt verbouwd. De vrouw werkt in het ziekenhuis UMC, locatie AMC, in Amsterdam-Zuidoost. De kans dat ze daar mensen heeft besmet, is klein.