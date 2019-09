Amsterdamse crimineel doodgeschoten op Curaçao

De twintiger van Surinaamse origine was nog geen maand geleden al beschoten in Almere, waar hij woonde. In de nacht van 3 op 4 augustus schoot een onbekende rond 03.45 uur meerdere kogels op hem af op de Dokkumlaan in de Stedenwijk, waar hij met zijn vriendin in een auto zat.

Zes knallen

Getuigen hoorden zeker zes knallen en zagen Feller bebloed wegrennen, naar een tuin in de buurt, waar hij zich schuilhield. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde. Rondvliegende kogels raakten ook een woning en plantenbakken.



Het slachtoffer is behalve in Almere ook bekend in het criminele milieu van Amsterdam-Zuidoost. Op straat gaat het gerucht dat Feller een flinke partij cocaïne had ‘geript’ (gestolen) en dat hij na de schietpartij in Almere op Curaçao was ondergedoken.



In de zomer van 2017 stond Feller nog terecht voor drie autodiefstallen en een poging tot autodiefstal in Amsterdam het jaar daarvoor, plus gevaarlijk rijgedrag en het verlaten van de plaats van een ongeval.