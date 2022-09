Amsterdamse fobieënkliniek zoekt iemand die op commando kan overgeven, voor 50 euro per keer

Mensen met de angst dat iemand in hun buurt overgeeft, kijken hun fobie recht in de ogen bij Kindt Clinics in de Pijp in Amsterdam. Door iemand in hun buurt over te laten geven, proberen ze van hun angstgevoelens af te komen. Nu de huidige ‘overgever’ van de kliniek stopt, hebben zich al zestig mensen gemeld voor de vacature.

,,Het is een angst die mensen meestal op jongere leeftijd ontwikkelen, zo tussen de 7 en 9 jaar”, vertelt psycholoog Maartje Kroese van Kindt Clinics. ,,Op latere leeftijd krijgen mensen last van de fobie, omdat ze plekken als pretparken, het openbaar vervoer en feestjes waar alcohol gedronken wordt constant vermijden. Dit zorgt ervoor dat ze beperkt worden in hun dagelijks leven.”

Om deze mensen te helpen heeft de UvA de Memrec-methode ontwikkeld. Hierbij moet een cliënt de confrontatie met de fobie aangaan; iemand moet in de buurt van de cliënt overgeven. ,,Hierdoor wordt de angst opgewekt. De hersenen geven dan een link in bepaalde situaties af die de angstgevoelens oproept", legt de psycholoog uit. ,,De cliënt slikt tijdens die paniekaanval dan een propranolol-bètablokker die ervoor zorgt dat de hersenen die link na de behandeling niet nogmaals opslaan en dat dus de angst vergeten wordt.”

Ontstaan van angst

De cliënt moet een aantal dagen later terugkomen om opnieuw de - hopelijk vroegere - angst onder ogen te komen en de overgever weer in hun nabijheid te laten braken. ,,Ongeveer 85 procent van de cliënten blijkt er dan geen last meer van te hebben.”

De angst om naast iemand te staan die overgeeft kan volgens de psycholoog drie oorzaken hebben. ,,De cliënten kunnen iets naars in de jeugd hebben meegemaakt, maar kunnen ook gezien hebben dat iemand die dichtbij hen staat, zoals een ouder, deze fobie had”, legt Kroese uit. ,,De angst kan zelfs ontstaan doordat ze ooit een verhaal hebben gehoord over iemand die is gestikt in zijn eigen kots.”

Veel concurrentie

De vorige overgever heeft ongeveer een jaar voor de kliniek gewerkt en is nu gestopt om ergens anders fulltime aan de bak te gaan. ,,Het was een student die dit werk deed om een beetje bij te verdienen. We betaalden hem 50 euro voor elke keer dat hij voor ons overgaf, maar we staan ook open voor een hoger tarief.”

Afhankelijk van het aantal behandelingen moet de nieuwe overgever regelmatig naar de kliniek komen. ,,De nieuwe collega zal in ieder geval twee keer per maand langs moeten komen om met onze cliënten te werken.” Het is van belang dat de overgever op commando kan overgeven. ,,De vorige overgever dronk voor het werk weleens lauw alcoholvrij bier of water met mosterdzaad erin. Dat gaat er in ieder geval makkelijk uit. Een vinger in de keel is ook een optie.”

De vacature stond nog niet online of mensen meldden zich al. Kroese vertelt opgewekt dat er inmiddels maar liefst zestig aanmeldingen zijn voor de positie. ,,Dat had ik echt nooit verwacht", roept de psycholoog enthousiast. ,,Aangezien we ons nu in zo’n luxepositie bevinden, onderzoeken we ook uitvoerig of de toekomstige overgever zelf geen angsten of trauma's heeft die door dit werk getriggerd kunnen worden.” Voorlopig wordt dus nog niemand de nieuwe overgever, maar Kroese hoopt dat daar snel verandering in komt.

