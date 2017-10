Amsterdamse kinderpornomaker ook verdacht van misbruik

Een 43-jarige man uit Amsterdam die voor de rechter staat, omdat hij jarenlang kinderporno zou hebben gemaakt en verspreid, is volgens justitie ook betrokken bij het seksueel misbruik van jonge jongens in onder meer Duitsland, Thailand en de Filipijnen.

Dit bleek vandaag voor de rechtbank in Amsterdam, waar na een lange aanloop de strafzaak tegen Joris van E. inhoudelijk van start ging. In 2015 vond justitie in zijn woning tienduizenden foto's en duizenden films met kinderpornografisch materiaal. Daaronder bevinden zich ook beelden van webcamsessies die Van E. als toeschouwer meemaakte en waarvoor hij zou hebben betaald. In Thailand zou hij als sekstoerist zelf met jongens ontucht hebben gepleegd.

De Amsterdammer ontkende seks met kinderen te hebben gehad. Uitlatingen die hij daarover deed in chats en nieuwsgroepen, deed hij af als 'grootspraak'. ,,Ik verzon dingen om in aanzien te stijgen bij de mensen met wie ik veel contact had", zei hij. ,,Ik suggereerde een actieve pedoseksueel te zijn om contact met ze te houden."

'Geen seksuele prikkels in het echt'

Zowel de rechtbank als de officier van justitie ondervroeg Van E. vandaag indringend daarover. Volgens Van E. is hij bij het verzamelen van kinderpornografisch materiaal over jonge jongens 'steeds een stapje verder gegaan', maar is het daarbij gebleven. ,,Ik voel wel seksuele prikkels als ik achter de computer zit, maar niet in het echt", zei hij. Zo hield hij vol dat hij van jongens die in België en Thailand meegingen naar zijn hotelkamer alleen foto's heeft gemaakt.