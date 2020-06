Amsterdamse Lizzy geslagen en bespuugd door Uber Eats-bezorger: 'Ziekelijk agressief, met hele enge blik in zijn ogen’

In Amsterdam is vorige week een vrouw van middelbare leeftijd aangevallen en bespuugd door een bezorger van maaltijdbezorger Uber Eats. De politie is op de hoogte van het incident en is op zoek naar de dader. De Amsterdamse Lizzy is woest en heeft een advocaat in de arm genomen. ,,Ik word al heel mijn leven lang voor zwartjoekel uitgemaakt, en nou ben ik opeens de racist?!”

Het incident gebeurde vorige week dinsdag rond het middaguur in hartje Amsterdam. Lizzy kwam al fietsend terug van de supermarkt en stond op de drempel van haar woning, toen opeens twee jongens op een scooter in volle vaart voorbij scheurden. Volgens Lizzy is er al langer sprake van scooteroverlast in de straat. ,,Toen ik daar vriendelijk wat van zei besefte de bestuurder dat hij fout zat. Maar de jongen die achterop zat maakte me meteen uit voor ‘kankerhoer’ en sommeerde zijn vriend om weer door te rijden.”

Normaal gesproken probeert de Amsterdamse zich niets van dergelijke scheldpartijen aan te trekken. ,,Maar dit was echt een ‘kankerhoer’ te veel voor mij. Ik vond het belangrijk om voor mezelf op te komen. Ik vroeg daarom aan die jongen of hij het toevallig over zijn eigen moeder had. Dat viel kennelijk verkeerd, want hij stapte meteen van de scooter en vloog op mij af. Ziekelijk agressief en met een hele enge blik in zijn ogen. Ik had geen idee wat er stond te gebeuren.”

Racist

De jongeman, gekleed in een Uber Eats-jasje, trok een blik aan scheldwoorden open. ,,Het was echt ‘kankerhoer dit’ en ‘vies oud wijf dat’. Opeens was ik een racist, alleen maar omdat ik iets van zijn rijgedrag zei. Ik vertelde dat hij op moest donderen, maar hij trok aan mijn kleren, riep ‘corona’ en spuugde tot twee keer toe recht in mijn gezicht. Echt te walgelijk voor woorden, ik voelde de klodder spuug over mijn wang druipen.”

De bezorger bleef slaan en schelden en sloeg haar telefoon uit haar hand. Daarna liep hij weg. ,,Hij stapte op de scooter en liet mij zeer geschrokken achter. Ik geloofde niet wat mij was overkomen. Die nacht heb ik geen oog dicht gedaan. Ik heb een moeder van negentig waar ik in deze tijden heel voorzichtig mee omga. Hij zal me vast niet besmet hebben, maar je weet het nooit zeker. Dat maakt me echt heel boos. Heeft zijn moeder hem überhaupt wel opgevoed?”

Aangifte

De agenten van politie Amsterdam-Oost kwamen na het incident ter plaatse en zouden volgens advocaat Sébas Diekstra hebben gezegd ‘dat de vrouw niet te veel zou moeten verwachten van een aangifte of onderzoek’. ,,Drie dagen na het voorval kon de vrouw pas aangifte doen”, stelt Diekstra. ,,Tijdens de aanval heeft de vrouw een deel van de gespsluiting vastgehouden en niet meer losgelaten. Deze heeft zij als bewijs bewaard.‬”

De politie wil niet bevestigen of agenten het slachtoffer hebben ontmoedigd om aangifte te doen. ,,Wij weten dat er een vrouw aangifte heeft gedaan van mishandeling en belediging, en dat het incident op 9 juni heeft plaatsgevonden. De politie is bezig te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is. Meer kunnen we op dit moment niet meedelen”, laat een woordvoerder weten.

Uber Eats vindt het ‘zeer vervelend’ wat er is gebeurd en heeft inmiddels contact opgenomen met het slachtoffer. Ze stellen ‘alles in het werk om de dader op te sporen’, laat de bezorgdienst in een e-mail aan Lizzy weten.

Opmars

Maaltijdbezorger Uber Eats is in ons land aan een stevige opmars bezig. Vorig jaar sloten zich ruim duizend restaurants aan bij de bezorgdienst. Vooral in de grote steden horen de koeriers met de groene thermostassen op hun rug inmiddels bij het straatbeeld.