Amsterdamse universiteiten waarschuwen internationale student: ‘Kom niet als je geen kamer hebt’

Video/Update Ook lichaam van 5-jarig meisje gevonden na ka­no-ongeluk Veluwemeer

De zoektocht naar de slachtoffers van het kano-ongeluk op het Veluwemeer is tot een dramatisch einde gekomen. Het lichaam van het 5-jarige meisje is gevonden. Ze is overleden. Daarmee is het 7-jarige meisje de enige overlevende van het Duitse gezin dat gisteren te water raakte tijdens een kanotocht.

22 juli