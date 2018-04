Amy (16) wilde helpen maar werd misbruikt als ‘geldezel’

Het leek Amy een geloofwaardig verhaal van die vriend uit Enschede. Zijn pinpas was kapot, zodat hij niet bij zijn geld kon. Maar hij had net wat dingen op Marktplaats te koop staan. Of het geld daarom even bij haar op de rekening gestort mocht worden. Amy vond dat prima. Het geld kwam en Amy gaf het hem handje contantje.

Geldezel

Maar die vriend leverde de verkochte spullen dus helemaal nooit. En diezelfde truc haalde hij vermoedelijk bij nog drie andere bekenden van hem uit. Zij werden eigenlijk gebruikt als ‘geldezel’, zoals de politie deze vorm van oplichting ook wel noemt.

„Ik kwam er achter toen de bank ineens mijn rekening blokkeerde en aan de bel trok bij ons thuis. Ik zou me schuldig maken aan oplichting en bankfraude. Ik wist niet wat me overkwam. De mensen die hun gekochte spulletjes niet hadden gekregen hebben natuurlijk aan de bel getrokken. En het liep via mijn rekening, dus werd ik verdachte.”

500 euro

Amy heeft aangifte gedaan. Het gaat bij haar om 500 euro. Haar vader heeft de mensen schadeloos gesteld. „Want ik wil niet dat mijn dochter wordt aangekeken voor oplichter, terwijl ze zelf ook slachtoffer is.” Een andere vriendin uit Hengelo trapte ook in het verhaal. Ook bij haar gaat het om ongeveer 500 euro. Haar rekening is momenteel nog door de bank geblokkeerd.

Volgens de vader van Amy hebben zich inmiddels nog twee anderen gemeld, die ook hun rekening beschikbaar stelden en op de koffie zijn gekomen. Jacco Gruiters: „Ik hoop dat dit een waarschuwing is aan jongelui: wees niet te goedgelovig en laat niet zo maar je bankrekening gebruiken door een ander.”

Geen interesse

De politie bevestigt de aangifte, maar pakt de zaak niet op. „In de afweging tussen alle zaken die binnenkomen is besloten deze zaak niet te onderzoeken. Het blijft wel in ons systeem.” De jongen zelf wil niet reageren. „Verleden tijd. Laat ik graag achter me. En dus geen interesse om hierover te praten.”