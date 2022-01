André redde 10-jarig meisje bij grootste treinramp van het land (maar zag haar nooit meer)

Hoe de Intercity naar Roosendaal met 130 per uur ontspoorde door bizar toeval: ‘Alleen door een wonder kon je dit overleven’

De trein van Vlissingen naar Roosendaal botst in noodweer met een snelheid van 130 kilometer per uur op een zwaar voorwerp bij Oostdijk en ontspoort. Het voorste treinstel wordt losgescheurd, vliegt tientallen meters door de lucht en komt tot stilstand in een sloot. ‘Alleen door een wonder kun je dit overleven’, denken de eerste hulpverleners als ze de ravage zien. De NS spreken van een ‘volslagen uniek’ ongeval. Vijftig jaar later kijken betrokkenen terug op de bizarre treinramp.

3 augustus