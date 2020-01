Anita werkt op de meldkamer van de politie: ‘Emotie is echt voelbaar door de lijn heen’

VIDEOHoe zou jij reageren als iemand aan de telefoon vertelt dat hij net een ander - per ongeluk - heeft doodgereden? Met een video waarin centralist Anita van de meldkamer in Apeldoorn over juist die ervaring vertelt, probeert de politie op sociale media nieuwe collega’s te werven voor de meldkamer. Het laat volgens de politie zien hoe heftig dat werk soms kan zijn.

Anita werkt op de meldkamer van de politie in Apeldoorn. In een gisteren online verschenen video vertelt ze hoe ze handelde toen een man hysterisch opbelde, nadat hij op de A28 iemand had doodgereden. Tijdens een van haar nachtdiensten in Apeldoorn kwam er een telefoontje binnen via 112. ,,Een man die volledig in paniek was en aan het schreeuwen was dat we moesten komen. Hij had het idee dat hij mogelijk iemand had aangereden.’’

Volgens de video zou de dodelijke aanrijding op de A28 zijn gebeurd. ,,Hij had in ieder geval wat gevoeld aan zijn voertuig. Hij wist het niet zeker. De man was volgens centralist Anita alleen maar aan het schreeuwen. Aan haar de taak om niet in die emotie mee te gaan, maar om te achterhalen waar de man zich exact bevond. ,,Zodat ik hulpdiensten kon aansturen en ook hem in veiligheid kon brengen, omdat ik in ieder geval wist dat hij op de snelweg stond. Door hem zakelijk toe te spreken kreeg ik contact met hem en ging hij wat uit zijn emotie.’’

Huilen en schreeuwen

Anita vertelt hoe ze hem telefonisch veilig naar de plaats van het ongeval begeleidt. ,,Om te kijken wat hij dan had aangereden. Dat vond hij uiteraard heel spannend. Ik ben met hem aan de telefoon gebleven. En al vrij vlot begon hij te huilen en te schreeuwen, omdat hij een persoon zag liggen waarvan hij zeker wist dat die niet meer in leven zou zijn. Op dat moment is de emotie echt voelbaar door de lijn heen.’’

Quote Ik kon niet empathisch reageren, omdat ik informatie van hem nodig had Centralist Anita

Maar hoe pijnlijk de situatie ook is, aan Anita is het dan de taak om zakelijk te blijven: ,,Ik kon er niet in meegaan. Ik kon niet empathisch reageren, omdat ik informatie van hem nodig had. Op het moment dat ik die informatie had, kon ik hem wat geruststellen en hem aan de lijn houden totdat mijn collega’s bij hem waren. Toen hebben we de verbinding verbroken.’’

‘Gewoon’ door

Voor Anita is het daarna snel schakelen. ,,Want op dat moment gaat gewoon de telefoon weer en gaat het werk door...’’ Met de video wil de politie duidelijk maken dat een centralist bij de meldkamer stevig in zijn of haar schoenen moet staan.