Ankie belandde te laat in traumaziekenhuis: ‘Mijn leven is totaal kapot’

Belegger kaapt 37 nieuwbouw­wo­nin­gen voor de neus van starters weg: ‘Onvoor­stel­baar’

7:53 NIJMEGEN - Een aanzienlijk deel van de huizen van nieuwbouwproject Lentelijn in Nijmegen-Noord is vóór openbare verkoop al aan een belegger verkocht. Schandalig in deze tijd van woningnood, klinkt het in de politiek.