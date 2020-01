Anko (64) was vanuit zijn tractor getuige van een drama: ‘Auto zat opeens naast me’

,,Er zat opeens een auto naast me die in de linkerberm kwam, een paar bomen schampte en toen frontaal op een boom botste.” Hoe het ongeval op de provinciale weg kon gebeuren, weet de eigenaar van Maatschap Holstein uit Luttelgeest niet. Hij zette direct zijn tractor aan de kant om te kijken bij de inzittenden. ,,Dat zag er niet goed uit. Je krijgt zo ongeveer de schrik van je leven. Dat er twee mensen overleden zijn, is echt heel triest.”

Meteen belde Holstein 112. Vrij snel stopte er een andere automobilist. Er werd eerste hulp verleend aan de zwaargewonde personen in de verwrongen auto. De toegesnelde brandweer, politie en ambulance namen dat even later over. Een 78-jarige Urker overleed dezelfde avond, zondag werd bekend dat ook een 82-jarige vrouw uit de gemeente Noordoostpolder aan haar verwondingen is overleden. Een derde inzittende ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Een dag later is Holstein aan het bijkomen van het zware ongeval waar hij zaterdagavond getuige van was. Hij krijgt veel telefoontjes van mensen die vragen hoe het met hem gaat. ,,Wel goed, maar de schrik zit er nog wel in.”

Logisch, want de ondernemer die met zijn broer sinds de jaren tachtig het familiebedrijf aan de Burchtweg in Luttelgeest runt, zag nooit eerder een dergelijk zwaar verkeersongeluk. Van het geplande ploegwerk kwam zaterdagavond niets meer terecht. Morgen pakt Holstein de draad wel weer op.

Het Opsporingsteam Verkeer van de politie doet nog onderzoek naar het ongeval.