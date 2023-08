Anna stierf in het ziekenhuis, haar dochter gaf de artsen de schuld: ‘Mijn moeder had hier nooit mee ingestemd’

Bij deze winkel spoelen dieven de lege verpakkin­gen zelfs door de WC: ‘Kostte ons 400 euro’

Het is het mekka voor iedere hengelsportliefhebber: Vos in Almelo. Loeidruk, was het dan ook de afgelopen weken. Maar nu half Twente op zomervakantie is en eigenaar Geertjan eindelijk tijd heeft de winkel op te ruimen, blijkt hij flink gedupeerd door winkeldieven. „Overal kom ik halflege verpakkingen tegen.” Al gingen de alarmbellen vorige week al af.