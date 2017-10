ColumnNynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Er zit telkens een kleine knoop in mijn maag. En elke ochtend, bij het wakker worden, kijk ik op mijn telefoon of er al nieuws is. Terwijl ik niet weet wat erger is: niet weten of definitief wel weten.

Al dagen spookt Anne door mijn hoofd. Terwijl ik haar helemaal niet ken. Ik had haar kunnen kennen, dat is zeker. Ze lijkt op vrouwen die ik ken. Het is een Utrechtse, en Utrecht is net een dorp. We kennen vast via via dezelfde mensen.

Maar nu is ze al dagen verdwenen. Ze fietste waar ik ook zo vaak fiets. Ik ken al die wegen op mijn duimpje. Maar ik kwam altijd weer veilig thuis. Van haar is er alleen nog een regenjas. En verder geen spoor.

Het zijn die banale details die zo'n vermissing zo pijnlijk maken: die overbekende fietspaden. De selfie halverwege. Hoe vaak stuur ik zelf wel niet zo'n verregend, verdrietig gezicht naar een vriend? Die regenjas, die heb ik in een andere kleur. Die fiets is precies de fiets die ik ooit had. Die foto's die er nu van haar gedeeld worden, de obligate vakantiekiekjes die iedereen heeft. Een foto met haar vriend op het strand. Die herkenbaarheid maakt dat je denkt: ik had het kunnen zijn. Of mijn beste vriendin, of ons buurmeisje. En er zullen talloze ouders zijn die denken: het is precies mijn dochter. Het lot is zo willekeurig.

Er zit altijd een beetje tijd tussen het tikken van een column en de plaatsing in uw dagblad. Ik hoop dat tegen de tijd dat deze krant bij u op de mat ploft, mijn column al achterhaald is. Omdat Anne gevonden is. Ongedeerd.

Er is vast iets bizars gebeurd. Ze heeft ergens vastgezeten. Ze is ergens gaan schuilen, maar kon daar vervolgens niet meer wegkomen. Ze is naar Schiphol gefietst en heeft een ticket naar een zonnige bestemming gekocht. Ik verzin, wellicht tegen beter weten in, allemaal ongelooflijke scenario's. Ik duim tegen de klippen op.