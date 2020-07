Antiracisten krijgen steeds meer trekjes van de tirannen die ze willen bevechten

Ic-arts Gommers schrikt van Duitsers tijdens vakantie in Zeeland: ‘Ik stop voortaan een mondkapje in mijn zak’

19:35 Diederik Gommers, de bekende ic-arts van het Erasmus MC, schrok tijdens zijn vakantie in Zeeland van de lakse manier waarop met name Duitse toeristen omgaan met de Nederlandse coronaregels. ,,Ik ga voortaan zorgen dat ik ergens in m’n zak een mondkapje heb, of er nou wel of geen bewijs voor is’’, noteert Omroep Zeeland.