ANWB: 20 procent meer files in eerste halfjaar

In niets zag moeder Cily aankomen dat 'altijd vrolijke' Dominic (20) zichzelf zou doden

7:00 De 20-jarige zoon van de Gelderse Cily Smulders (55) pleegde op 11 december 2017 zelfmoord. In niets zag zij aankomen dat haar ‘altijd vrolijke’ zoon daartoe in staat zou zijn. In de hoop anderen voor eenzelfde lot te behoeden doet de moeder nu voor het eerst haar verhaal.