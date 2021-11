AOW-leeftijd blijft ook in 2027 op 67 jaar

De leeftijd waarop mensen van het staatspensioen kunnen gaan genieten is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting, berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



De AOW-leeftijd loopt de komende jaren nog stapsgewijs op naar 67 jaar in 2024. Eerder was de AOW-leeftijd in 2025 en 2026 ook al vastgesteld op 67 jaar. Uit de berekeningen van het CBS blijkt dat in 2027 geen verdere stijging nodig is om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. Een verhoging van de leeftijd wordt altijd vijf jaar van tevoren aangekondigd.