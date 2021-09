Apetrots Zandvoort geniet na van droomweekeinde: ‘Nu zorgen dat we die GP vasthouden’

,,Zie je die lachende gezichten?” Monique Greeven - gele fles schoonmaakmiddel in haar hand - zegt een groepje vertrekkende racetoeristen nog maar eens vriendelijk gedag terwijl ze bezig is met het kuisen van het trapje voor haar huis aan de Van Speijkstraat in Zandvoort. Het hele weekeinde liepen hier massa's Max-fans de andere kant op, het is de weg tussen het station en het circuit. Druk? ,,Ja”, zegt Monique. ,,Maar het was prima geregeld, en iedereen was vrolijk. Één groot feest.”