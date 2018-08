Apotheken en ziekenhuizen hebben tekort aan medicijnen door softwarefout

Patiënten zitten volgens NH Nieuws noodgedwongen aan alternatieve medicatie. In sommige gevallen krijgen ze helemaal geen medicijnen omdat het op is. Dick Bouma, eigenaar van twintig apotheken rondom Alkmaar, bevestigt vrijdag berichtgeving hierover door de lokale omroep NH Nieuws. Hij schat in dat momenteel slechts de helft van bestelde geneesmiddelen correct bij de apotheken binnenkomt. Pluripharm was niet te bereiken voor commentaar. In een reactie tegenover NH Nieuws zei het bedrijf te betreuren dat het systeem niet goed werkt. Wanneer de problemen zijn verholpen is nog niet duidelijk, maar de leverancier zegt er alles aan te doen om de kwestie zo snel mogelijk op te lossen.

Overuren

Bouma zegt dat de apotheken als gevolg van de situatie overuren moeten draaien om mensen hun geneesmiddelen te kunnen geven. ,,Als er iets niet op voorraad is, raadplegen we andere apotheken of daar nog iets op de plank ligt. Dat kost echter veel tijd. Evenals het voortdurend checken of iets nu wel of niet is geleverd."



Deze houtje-touwtjesituatie , zoals Bouma het omschrijft, heeft nog niet tot gevaarlijke situaties geleid. Maar hij maakt zich hierover wel zorgen. ,,Als een patiënt bijvoorbeeld niet tijdig kan beschikken over een insulinepreparaat, dan kan dat levensgevaarlijk zijn." Als er niet snel een oplossing komt, voorspelt Bouma dan ook dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat ingrijpen.



Volgens Bouma zegt Pluripharm tegen apothekers te hopen dat de situatie snel opgelost is. Pluripharm was vanavond onbereikbaar voor commentaar.



Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van apothekersorganisatie KNMP dat Nederland kampt met een van de grootste tekorten aan geneesmiddelen in heel Europa.