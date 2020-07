Appeltjes van Oranje naar Haarlem, Amersfoort en Amsterdam

Dichter zocht dagenlang naar plots verdwenen Gay­krant-baas: 'Je hoopt op van alles, maar niet op dit’

10:47 De kogel is door de kerk: de Gaykrant houdt niet op te bestaan, maar gaat met een afgeslankte redactie verder als nieuwssite. Zeker acht medewerkers hebben het online platform verlaten nadat bekend werd dat hoofdredacteur Hans P. verdacht wordt van een zedendelict. Hechte collega en dichter Rick van der Made zit in het crisisteam dat het medium weer nieuw leven in moet blazen. ,,De Gaykrant verdient een tweede kans, of in dit geval een derde kans.”