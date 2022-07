Arbeidsinspectie doet groot onderzoek bij meerdere bedrijven na schandaal The Voice

De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart bij meerdere bedrijven naar aanleiding van het schandaal rond The Voice of Holland . Het gaat om onderzoek naar het ‘systeem’: hoe wordt omgegaan binnen organisaties met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Het gaat in elk geval om enkele mediabedrijven, naar aanleiding van het schandaal rond The Voice, en mogelijk enkele organisaties uit de sportwereld.

Eind april maakte het Openbaar Ministerie bekend een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar diverse aangiften tegen vier personen rond de beroemde talentenjacht The Voice of Holland. De aangiften - variërend van verkrachting tot andere vormen van grensoverschrijdend gedrag - zijn gedaan tegen bandleider Jeroen Rietbergen, oud-juryleden Marco Borsato en Ali B en tegen regisseur Martijn N.

Na het schandaal rond The Voice zijn meerdere bedrijven in opspraak geraakt omdat er gevallen van grensoverschrijdend gedrag werden gemeld. Kenmerkend is dat in veel gevallen wel meldingen lijken te zijn gedaan door slachtoffers, maar dat daar vaak niks mee lijkt te zijn gedaan. Onlangs was de KNVB bijvoorbeeld in opspraak omdat oud-bondscoach Vera Pauw alsnog naar buiten kwam met haar verhaal dat ze ooit is verkracht en geen gehoor kreeg binnen de organisatie.

De Arbeidsinspectie neemt nu een aantal bedrijven onder de loep met als centrale vraag: wat is het beleid rond (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag? Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie wil niet zeggen welke bedrijven worden onderzocht, maar het onderzoek is - al enige tijd geleden - gestart naar aanleiding van ‘berichten in de media’.

Maatregelen

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan maatregelen nemen wanneer er binnen organisaties geen of onvoldoende beleid is vastgesteld om seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan. Bijvoorbeeld kan dan een vertrouwenspersoon worden benoemd of een waarschuwing uitgaan om het beleid te verbeteren. Bij weigering - al komt dat weinig voor - kunnen boetes worden uitgedeeld.

Advocaat Sébas Diekstra, die in het schandaal rond The Voice meerdere slachtoffers bijstaat, bevestigt het bericht. ,,Naar aanleiding van onze eerdere melding bij de Arbeidsinspectie is er contact met mij opgenomen. Daarbij is ook gemeld dat er nu projectmatig onderzoek loopt. Een aantal cliënten reageerde direct verheugd over het aangekondigde onderzoek. Zij geven aan alle medewerking te zullen verlenen.’’

De Arbeidsinspectie verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar met het onderzoek klaar te zijn.

