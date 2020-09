Architect: ‘Zwaar verkeer moet Amsterdam uit om kades te beschermen’

Het is té toevallig, zegt architect André van Stigt. ,,Zo’n kademuur functioneert al eeuwenlang en nu, kort nadat de kade door bouwwerkzaamheden in het gebied is belast, stort de hele boel in. Het toont aan dat we in Amsterdam fundamenteel anders moeten gaan denken over hoe we omgaan met onze kades en bruggen.”



Van Stigt is niet de eerste de beste: de architect waarschuwt al vele jaren voor de erbarmelijke staat waarin de bruggen en kades verkeren. Zeven jaar geleden al liet hij weten dat een aantal bruggen en kades op instorten stond. ,,Met het aantreden van Sharon Dijksma als verantwoordelijk wethouder veranderde er wel iets, maar sinds corona zag je dat toch weer werd gekeken naar fondsen voor het herstelwerk.”

Waarschuwing

Dat er nu een kade over een lengte van 25 meter de Grimburgwal inzakt, moet dienen als waarschuwing, zegt Van Stigt. ,,Dit is een wake-up call, we kunnen ons niet permitteren op deze manier verder te gaan. Wat hier is gebeurd, kan op tal van andere plekken in de stad ook gebeuren.”

Van Stigt is niet bekend met de directe aanleiding van de instorting van de kade op de Grimburgwal. ,,Dit stond niet op mijn radar. Historisch gezien is dit ook een stukje kade dat niet zwaar belast is geweest: er rijden doorgaans geen vrachtauto’s of vuilniswagens. Maar de afgelopen periode is er veel gewerkt en was er wél zwaar verkeer.”

Ook zegt Van Stigt zich wel iets te kunnen voorstellen bij de theorie dat de grote droogte van de afgelopen maanden de conditie van de kade zeer heeft aangetast. ,,Het was droog en heeft daarna behoorlijk geregend. Voor een slecht onderhouden kade kan het dan al snel gevaarlijk worden.”

Rondvaartboten

Ook een rol kan hebben gespeeld dat juist ter hoogte van de ingestorte kade frequent wordt gevaren door rondvaartboten. ,,Die maken daar dan een ingewikkelde draai, moeten soms heen en weer om de bocht goed te kunnen maken. Dat kan funest zijn voor een kade die slecht wordt onderhouden, want er kan dan zand wegspoelen, waardoor de kade instabiel wordt.”

Maar Van Stigts belangrijkste punt is dat we in Amsterdam fundamenteel anders moeten gaan denken over hoe we omgaan met de kwetsbare en historische binnenstad. ,,We kunnen niet overal de kades en bruggen zo verstevigen dat ze het gewicht van zwaar verkeer, dat steeds zwaarder wordt, kunnen torsen. Dat verkeer moet eruit.”

‘Weer bouwverkeer’

En dat gaat gevolgen hebben, zegt Van Stigt, met name voor de bouw. ,,We zullen veel kritischer moeten kijken naar de belasting van de wegen. En dat gaat impact hebben, zwaar bouwverkeer moet worden geweerd uit de binnenstad. Aan- en afvoer van materialen zal over het water moeten en slechts bij hóge uitzondering over de weg.”

De omvang van het probleem is simpelweg te groot, stelt Van Stigt. ,,We hebben 600 kilometer kademuur in Amsterdam, waarvan, voor zover bekend, 200 kilometer slecht is. Daarvan is 50 kilometer weer echt héél slecht. Afgelopen jaren vernieuwden we 3 kilometer per jaar. De gemeente liet trots weten te gaan opschalen naar 10 kilometer per jaar. Reken maar uit: dan gaat het twintig jaar duren. Dat duurt veel te lang, dat kan de stad niet hebben.”