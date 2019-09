Arie Slob jaagt jongeren weg bij publieke zender

In onze complexe samenleving is een publieke omroep relevanter dan ooit. Waar op internet algoritmes steeds meer iemands kijkgedrag bepalen, doorbreekt de publieke omroep onze neiging om onszelf op te sluiten in de eigen bubbel.

Via de drie publieke zenders krijgt de televisiekijker niet méér van hetzelfde, maar een divers aanbod. In een tijd waarin fake news zich in een rap tempo verspreidt, bewaakt de publieke omroep de onafhankelijke en controlerende functie van journalisten en documentairemakers. In plaats van dat te koesteren, neigt dit kabinet ernaar de publieke omroep te verwaarlozen. Voor een stevige publieke omroep met toekomst zijn visionaire plannen nodig. Plannen die de context van vandaag meenemen en tegelijk inspelen op trends en ontwikkelingen zoals de opkomst van Netflix en straks Disney en Apple.

Het is fijn mooie buitenlandse films en series te kunnen bekijken. Maar als tegenwicht hebben we ook programma's nodig die aanhaken bij de Nederlandse leefwereld, die ons een spiegel voorhouden, maatschappelijke onderwerpen aan de kaak stellen of kunnen zorgen voor verbinding. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet geen antwoord heeft op deze enorme veranderingen en nog geen plannen maakt om buitenlandse aanbieders financieel te laten bijdragen aan onze media-industrie.

De omvorming van jongerenzender NPO3 naar een regionale zender is een verdere aftakeling van het publieke stelsel. De zender bereikt dagelijks nog steeds honderdduizenden jongeren, de televisiekijkers van de toekomst. Ja, wij juichen extra aandacht voor regionale journalistiek en samenwerking tussen de landelijke en regionale omroep toe. Maar zonder alternatief dreigt een sterk aanbod voor kinderen en jongeren, én een kweekvijver voor televisietalent, simpelweg te verdwijnen. Daardoor jaagt de minister jongeren nog meer in de armen van de YouTubes en streamingaanbieders.

Alle experts die ik sprak zeiden hetzelfde: Jongeren zullen door deze kabinetsplannen de publieke omroep nog minder weten te vinden. Het bereiken van nieuwe generaties moet onderdeel zijn van de media-opdracht van de publieke omroep. We roepen de minister op dit alsnog te integreren in de plannen.

Het is goed voor jongeren dat de minister reclames overdag wil afschaffen. Maar in de plannen moet de publieke omroep een groot deel van de rekening zelf betalen, zo'n 20 miljoen euro. Een omroep die de afgelopen jaren al te maken had met kortingen van bijna 200 miljoen euro, zou hiervoor volledige compensatie moeten krijgen. Onze publieke omroep is al een van de goedkoopste in Europa. Door verkapte bezuinigingen en door jongeren steeds minder te betrekken, neemt het draagvlak af.

Het kabinet moet werk maken van een toekomstbestendige publieke omroep. Dat is geen cliché maar bittere noodzaak.