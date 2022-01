Arjan spotte in één jaar 6852 vogels, dit zijn zijn tips voor de Tuinvogeltelling

Om met de deur in huis te vallen: een halfuur na zonsopgang, rond een uur of negen, zijn tuinvogels het actiefst. Pak er een vogelboekje of de app van de Vogelbescherming bij en druk de stopwatch in als je de eerste vogel ontwaart. ,,De kick is om in een halfuur de meeste soorten te zien’’, tipt Arjan Dwarshuis.